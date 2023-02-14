【中小企調查】近半對經濟感樂觀　惟憂成本上漲

本地保險公司調查發現，本港中小企對商業及經濟前景已重拾信心，但仍然持續關注香港及其他市場經濟有可能下滑，並憂慮難於獲取新客戶及業務成本上漲等問題。

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是次中小企調查由昆士蘭保險香港發表，有近五分之二（39%）的香港中小企表示過去12 個月的整體銷售額下滑，並曾憂慮經濟前景將更趨悲觀，持相反看法的受訪者則有三分之一（33%）。然而，當被問及未來12個月的前景時，接近一半（47%）的中小企預計其業務銷售額將會上升，並認為經濟前景正面。

擔心難找新客戶

儘管對前景持樂觀態度，但不少中小企表示憂慮香港及其他市場的經濟有可能衰退，屆時或會影響其業務表現（38%），該比例較2021年大幅上升8%，他們認為會轉差的三大經濟徵狀是：投資者和消費者信心下跌、全球通脹上升，以及本港客戶需求下降。除了經濟衰退的可能性外，中小企亦擔心在保留現有客戶，以及獲取新客戶時面對的困難（37%），其次是業務成本上漲（34%）。

值得注意的是，越來越多中小企憂慮董事被指控參與不當行為而須承擔法律責任，該比例從 2020年的18%逐漸上升至現在的26%，其中一個潛在原因是監管要求增加。基於上述的憂慮，中小企預計在未來12個月將增加僱員培訓、僱員人數、僱員規模和營銷等方面的開支，同時繼續全力控制成本。

近半考慮增加海外業務

擁有海外業務的本港中小企比例為29%，較2021年的37%下降。然而，儘管經濟不明朗，接近半數（47%）中小企仍計劃在未來一至兩年擴大海外業務，再次反映他們對在香港市場獲取新客戶方面的擔憂。

本港中小企最關注的業務風險，仍然是業務中斷導致收入減少（75%）、核心員工離職（70%）及設備故障（69%）。雖然中小企對這些事件的憂慮在過去三年不斷增加，但分別只有15%、16%和 18%持有相關保險以應對以上情況。

有關調查於2022年10月進行，訪問了來自不同行業合共422家中小企。

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責任編輯：歐陽佩

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