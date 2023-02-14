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【藥明2269】藥明發盈喜料多賺3成 被券商指遜於市場預期 股價全日跌5%

股樓投資 16:42 2023/02/14

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藥明生物（02269）發表盈利預喜，按國際財務報告準則(IFRS)初步評估，預計2022年度收入按年增長48.4%；純利增長30%，按照2021年賺33.9億元（人民幣，下同）計，即去年賺約44.1億元。

盈利增長主要因成功執行「跟隨並贏得分子」戰略，同時服務更多客戶實現可持續的高增長；商業化生產元年勢頭持續發展，以及憑藉獨特的CRDMO業務模式，收益顯著增長；及實施營運效率改善項目及成功執行業務連續性計劃。

大行對藥明評級及目標價

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同場加映：【青姐話】虛火？實火？熄咗火？

青姐話
【青姐話】虛火？實火？熄咗火？

不過，藥明今日（14日）股價未受惠盈喜消息，收報元，全日跌5%，盤中最低曾見60.9元，跌5.7%，成交額17.3億元。麥格理報告指出，藥明料去年純利增長30%，遜於該行原預期的51億元人民幣及市場原預期的49億元人民幣，並同時低於收入增長。該行維持藥明目標價80元及「跑贏大市」評級。

同場加映：【溫股知新】調整未完成 復常股最醒

溫股知新
【溫股知新】調整未完成 復常股最醒

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記者：李兆明

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個股分析 港股 大行報告 目標價 純利 藥明生物（02269）

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