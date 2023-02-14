【大戶動向】對沖基金橋水上季增持多隻金融股　索羅斯狂掃Tesla　一文看清大戶投資動向

▲ 【大戶動向】對沖基金橋水上季增持多隻銀行股 索羅斯狂掃Tesla 一文看清大戶投資動向

美國證交會（SEC）規定，資產規模超過1億美元的機構投資者，需要在每季結束後的45天內，提交13F報告披露持倉。各大機構投資者近日陸續披露上季持倉細節，其中全球最大對沖基金橋水（Bridgewater Associates）上季大手增持多隻金融股，包括摩通（美：JPM）、美銀（美：BAC）、富國銀行（美：WFC）及高盛（美：GS），同時減持微軟（美：AAPL）、Google母公司Alphabet（美：GOOG）等科技股，亦降低強生（美：JNJ）持股比重。

橋水上季大幅增持美股大盤ETF，其前五大持倉分別是：

股票 按季變動（%） 頭寸（億元） IShares Core S&P 500 ETF（美：IVV） +17% 7.9 寶潔（美：PG） -24.5% 7.6 IShares Core MSCI Emerging Markets ETF（美：IEMG） -2% 6.8 強生（美：JNJ） -24% 6.3 百事可樂（美：PEP） -24.8% 5.5

橋水上季共減持457隻股票，並清倉133隻股票，包括AMD（美：AMD）、美光科技（美：MU）及英偉達（美：NVDA）。

索羅斯基金狂掃Tesla 抄底 ARKK

儘管去年電動車生產商Tesla（美：TSLA）股價大跌，「金融巨鱷」索羅斯旗下基金管理公司 （Soros Fund Management）上季仍狂掃逾24.24萬股Tesla，持股增至33.2萬股。

索羅斯基金上季同時買入50萬份「科技女股神」Cathie Wood旗下的Ark Innovation ETF的份額，又買入健身單車製造商Peloton Interactive（美：PTON）、召車平台Lyft（美：LYFT）及通用汽車（美：GM）股份。另外，索羅斯也拋售社交平台Twitter及Zoom（美：ZOOM）持股。

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記者：伍鍵文