【定存優惠】ZA Bank再推美元定存快閃優惠 年利率最高可達4.45厘

ZA Bank宣布再度推出美元定期存款快閃優惠。現有ZA Bank用戶（現有ZA Bank用戶是指在 2023 年 2 月12日或之前成功開立 ZA Bank 賬戶之用戶。）以新資金開立指定美元定期存款，最高可享4.45厘的年利率優惠，及零手續費貨幣兌換服務。

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ZA Bank表示，現有用戶已在ZA Bank App內獲發3張美元新資金定存加息券。他們只需於2023年2月 19 日或之前存入指定新資金，並於有效期前使用加息券開立指定美元定期存款，即可享高達 4.45% 年利率優惠。

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存款期 最低存入新資金 最高存入新資金 新資金定存加息券有效期 基本定存年利率 新資金定存加息劵之額外年利率 最終年利率 1個月 USD 2,000 USD 400,000 2023年2月13日至2023年2月19日 0.1% 3.9% 4% 3 個月 0.15% 4.2% 4.35% 6 個月 0.2% 4.25% 4.45%

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撰文：鄭日棱