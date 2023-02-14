【定存優惠】ZA Bank再推美元定存快閃優惠 年利率最高可達4.45厘

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ZA Bank宣布再度推出美元定期存款快閃優惠。現有ZA Bank用戶（現有ZA Bank用戶是指在 2023 年 2 月12日或之前成功開立 ZA Bank 賬戶之用戶。）以新資金開立指定美元定期存款，最高可享4.45厘的年利率優惠，及零手續費貨幣兌換服務。
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ZA Bank表示，現有用戶已在ZA Bank App內獲發3張美元新資金定存加息券。他們只需於2023年2月 19 日或之前存入指定新資金，並於有效期前使用加息券開立指定美元定期存款，即可享高達 4.45% 年利率優惠。
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|存款期
|最低存入新資金
|最高存入新資金
|新資金定存加息券有效期
|基本定存年利率
|新資金定存加息劵之額外年利率
|最終年利率
|1個月
|USD 2,000
|USD 400,000
|2023年2月13日至2023年2月19日
|0.1%
|3.9%
|4%
|3 個月
|0.15%
|4.2%
|4.35%
|6 個月
|0.2%
|4.25%
|4.45%
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撰文：鄭日棱