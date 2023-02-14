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【定存優惠】ZA Bank再推美元定存快閃優惠 年利率最高可達4.45厘

理財智慧 19:18 2023/02/14

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ZA Bank宣布再度推出美元定期存款快閃優惠。現有ZA Bank用戶（現有ZA Bank用戶是指在 2023 年 2 月12日或之前成功開立 ZA Bank 賬戶之用戶。）以新資金開立指定美元定期存款，最高可享4.45厘的年利率優惠，及零手續費貨幣兌換服務。

【Elon Musk】馬斯克被指有意收購曼聯 出價預計最少達45億英鎊【下一頁

【溫股知新】調整未完成 復常股最醒

溫股知新
【溫股知新】調整未完成 復常股最醒

ZA Bank表示，現有用戶已在ZA Bank App內獲發3張美元新資金定存加息券。他們只需於2023年2月 19 日或之前存入指定新資金，並於有效期前使用加息券開立指定美元定期存款，即可享高達 4.45% 年利率優惠。

【青姐話】虛火？實火？熄咗火？

青姐話
【青姐話】虛火？實火？熄咗火？
存款期 最低存入新資金 最高存入新資金 新資金定存加息券有效期 基本定存年利率 新資金定存加息劵之額外年利率 最終年利率
1個月 USD 2,000 USD 400,000 2023年2月13日至2023年2月19日 0.1% 3.9% 4%
3 個月 0.15% 4.2% 4.35%
6 個月 0.2% 4.25% 4.45%

【有相睇】業主心想「遲早要移民」　割愛價沽新葵芳花園　年輕夫婦情人節前上車【下一頁

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撰文：鄭日棱

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