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【大行報告】煤炭板塊基本面疲弱 瑞銀憂需求遜預期 予兗礦能源沽售評級

股樓投資 16:28 2023/02/14

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瑞銀發表報告指，截至周一（13日）秦皇島港5500K動力煤價跌至每噸990元人民幣，較1月高位每噸低225元人民幣。該行認為煤價下跌歸咎於供應充裕，在春節假期後煤礦生產快速恢復；下游需求復甦較預期弱；至本月10日，於華北港口錨定的運煤船減至約50艘，低於歷史2月均值的122艘，使華北港口煤庫存有異於歷史常態，升至約2,800萬噸高位。與此同時，煤庫存上升帶來下行風險，交易員或被迫拋售庫存。

【青姐話】虛火？實火？熄咗火？

青姐話
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報告又指歐洲能源短缺風險正在放緩。由於冬季較暖和及工業需求下滑，歐洲天然氣價格走低。由於歐洲燃氣庫存高企，該行上月已顯著削減歐洲氣價及現貨LNG價格預測，料能源價格已見頂。近期海運煤價大跌，亦反映有關基本面變化。海運煤價下滑亦是近期中國煤價下跌的原因之一。

【延伸閱讀】大行點睇：阿里要做創新發展領頭羊 股價有望翻身？，請按【見下頁

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由於煤基本面疲弱，瑞銀重申對煤炭板塊悲觀立場，給予兗礦能源（01171）「沽售」評級，予神華(01088)「中性」評級；此外，報告指，即使假設中國今年經濟增長5%，但考慮復甦主要由消費及服務帶動，而不是工業，而工業生產佔中國能源使用約70%，料煤需求或較市場預期疲弱，相信市場仍未完全反映煤價弱勢。

 

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撰文：鄭昊彤

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