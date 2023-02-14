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【港元定存】港銀減息潮中推快閃優惠 匯立情人節港元定存13.14厘極速爆額

15:44 2023/02/14

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匯立情人節推快閃港元定存優惠，1個月享13.14厘，惟推出後極速爆額。

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今天（2月14日）有3間大小銀行減港元定期存款息，包括上商調低半年或以下較短期年息0.2厘，當中半年期年息只得2.98厘；星展削3個月及4個月年息0.1厘，3個月年息現為3.3厘；連續兩天降息的建行亞洲，剛微削1個月及3個月年息0.05厘，3個月年息現為3.2厘。

近期每逢節日 匯立均推「高息祭」

至於噱頭多多的TOM集團 （02383） 有份虛擬銀行匯立（WeLab Bank）送驚喜，推1個月年息13.14厘，每次的限額為5000元計，期內賺54.8元利息，有情人可無限次參加，奈可這快閃超高息已於今早9時許已遭秒殺，暫未知會否加碼。

匯立於去年平安夜及聖誕首推「高息祭」，息率為12.24厘及12.25厘；今年農曆年又推9.8厘及18.88厘，但最高息所賺取的利息並非最多，因存款設限額。

檢視1個月拆息6連跌，今天報2.12厘，眼下不少同期定存在牌面上蝕息搶存，但普遍須附帶條件，渣打香港 （02888） 、電訊盈科 （00008） 、香港電訊 （06823） 及Trip.com有份的虛擬銀行Mox Bank，逆市搶短錢，由2月6日至2月28日，新客以專屬邀請碼「MOXSAVE」成功開立Mox戶口，並於開立戶口後的首7天內，設定1個月港元定存，即享有額外9.7厘年利率；連同0.3厘基本年利率，新客戶可享合共10厘年利率。以上限5萬元計，1個月可賺息約416元。

相比滙豐（HSBC）旗下「交易薈」的股票獎勵計劃，1個月年息也是10厘，惟以400萬元封頂，可賺盡3.3萬元利息。

息率比較

4大行最高息：

  • 7天：中銀香港 （02388） 18厘
  • 3個月：恒生把特選客戶網上續期定存，從原本的4.68厘勁減1.08厘至3.6厘
  • 半年：滙豐3.5厘
  • 1年：滙豐3.8厘

高息榜：

  • 7天：中銀香港18厘
  • 3個月：平保 （02318） 牽頭的虛擬銀行平安壹賬通（PAOB）6厘
  • 半年：大新 （02356） 4厘
  • 1年：招商永隆4.1厘

華僑銀行經濟師謝楝銘指，港元流動性充裕，港美息差再拓闊，1個月港元拆息（HIBOR）跟同期美息（LIBOR）的利差，已擴大至2004年以來最大，上周五（10日）美息較港息高2.34厘，由於新股及貸款需求尚未復甦，市場對港元的整體需求疲弱。

自上周起港滙已多次觸及7.85的弱方兌換保證範圍，金管局於今晨承接42.23億元沽盤，是自去年11月至今，逾3個月以來再入市；明天（15日）銀行體系結餘為918.64億元，跌至近3年低位。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

香港金融管理局 港元同業拆息 中銀香港（02388） 恒生銀行（00011） 滙豐控股（00005） Mox 滙立銀行 虛擬銀行 建行亞洲 星展銀行

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