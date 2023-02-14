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上車客見業主難得肯減價　睇樓半小時即「閃電」入市　590萬購溱柏兩房戶

股樓投資 15:45 2023/02/14

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遲買更貴變成樓市主調，有買家為免「走寶」，睇樓半小時即「閃電」購入元朗溱柏。中原地產車子毅說，溱柏1座低層F室，實用面積523平方呎，兩房間隔，原開價620萬元，日前以590萬元易手，實用呎價約11,281元。

車子毅透露，買家為上車客，見上址新淨企理，加上環境寧靜，故即場還價洽購，因態度誠懇，終成功打動業主減價30萬元，並即時拍板以590萬元承接。

資料顯示，原業主於2013年3月以396萬元一手買入單位，持貨約10年，現帳面獲利194萬元，單位期內升值49%。談到近期市況，車子毅說，買家入市信心大大增強，並加快入市，以元朗區為例，本月暫錄約74宗二手買賣成交，相比上月同期升近八成。

延伸閱讀【有相睇】業主心想「遲早要移民」 割愛價沽新葵芳花園 年輕夫婦情人節前上車【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

溱柏 元朗 中原地產 二手市場 私人屋苑

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