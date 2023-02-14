上車客見業主難得肯減價　睇樓半小時即「閃電」入市　590萬購溱柏兩房戶

遲買更貴變成樓市主調，有買家為免「走寶」，睇樓半小時即「閃電」購入元朗溱柏。中原地產車子毅說，溱柏1座低層F室，實用面積523平方呎，兩房間隔，原開價620萬元，日前以590萬元易手，實用呎價約11,281元。

車子毅透露，買家為上車客，見上址新淨企理，加上環境寧靜，故即場還價洽購，因態度誠懇，終成功打動業主減價30萬元，並即時拍板以590萬元承接。

資料顯示，原業主於2013年3月以396萬元一手買入單位，持貨約10年，現帳面獲利194萬元，單位期內升值49%。談到近期市況，車子毅說，買家入市信心大大增強，並加快入市，以元朗區為例，本月暫錄約74宗二手買賣成交，相比上月同期升近八成。

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