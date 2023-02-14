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下定決心移居内地經商　買樓未夠一年即「蝕讓價」賣樓　另要繳15%辣稅

股樓投資 15:32 2023/02/14

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中港通關後，有港人為求北上發展，決定移居内地，所以繳付「辣招稅」，且以「蝕讓價」沽出粉嶺碧湖花園一個兩房單位。 

美聯物業吳偉文說，粉嶺碧湖花園2座中層F室，實用面積400平方呎，兩房間隔，1前以477萬元易手，實用呎價約11,925元。據悉，原業主見通關後商機處處，決定移居國内經商，故放售單位，以一口價沽出單位。   

值得留意的是，原業主於2022年以543萬元購入上述單位，持貨未滿一年，現賬面損66萬元，另要支付樓價15%之「辣招稅」，即合共實蝕約140萬元。  

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撰文 : 黃卓賢

碧湖花園 美聯物業 二手市場 私人屋苑

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