【有線寬頻1097】有線交還收費電視牌照後　電視業務還剩下甚麼？

▲ 有線交還收費電視牌照後 電視業務還剩下甚麼？

有線寬頻 （01097） 今次向政府交還收費電視牌照，意味有線的電視業務，僅餘免費電視76台香港國際財經台、77台HOY TV及78台HOY資訊台。有線寬頻近年對電視業務大肆改革，有線寬頻副主席曾安業去年稱，集團為旗下免費電視77台更換全新台名及台徽等投放大量資金，免費電視亦有扭虧時間表。市場預期，有線放棄收費電視後，將集中火力，主攻免費電視。

有線去年10月將旗下免費電視77台重新命名，由「開電視」改名為「HOY TV」，去年11月又推出免費新聞資訊頻道78台 HOY資訊台。HOY資訊台主打「本地新聞及環球財金」、「體育資訊」以及「輕資訊」，強調會以香港觀眾所需出發，製作可靠娛樂及資訊。

有線寬頻稱，集團將進一步推動戰略轉型，加大投資免費電視頻道和多媒體業務，以更有效利用本地市場結構性轉變帶來的機遇，並將集中及更有效利用資源於媒體業務上，以提高旗下免費電視頻道和多媒體服務的質素、競爭力和影響力，並建設面向全港市民大眾的開放平台。

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