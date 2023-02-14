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美列車出軌洩有害化學物 釀環境災難 民眾稱「根本住唔到」

環球社會熱點 15:26 2023/02/14

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美國俄亥俄州一輛貨運列車月初出軌，導致有害化學物質洩漏。當時疏散的民眾近日返回家中，但驚覺事故釀成附近環境災難，有民眾甚至坦言，「根本唔能夠再居住」。

紐約市出巴士飛送難民赴邊境 抵加拿大難民急增 【下一頁】

一輛載有聚氯乙烯（polyvinyl chloride）及其他9種有害化學物的列車於3日，在俄亥俄州小鎮東巴勒斯坦（East Palestine）外圍出軌翻側，當時曾一度引發大火，附近居民需要緊急疏散。

為避免易燃的聚氯乙烯爆炸，當局下令把5個車卡的聚氯乙烯釋出，傾倒在附近溝渠中。然後防災部隊點燃聚氯乙烯，在控制範圍內處理大量聚氯乙烯。根據美國國家癌症中心（National Cancer Institute），聚氯乙烯會增加肝癌及其他癌症的風險。

據悉，當時傳出陣陣爆炸聲，濃厚黑煙直衝天際，空氣中瀰漫大量危險氣體氯化氫（Hydrogen chloride）及碳醯氯（phosgene）。

惟美國國家環境保護局（Environmental Protection Agency，簡稱EPA）在內等多個政府部門堅稱，空氣及水質樣本經分析後顯示已恢復正常。

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但返回當地的居民卻發現不同的畫面，直指當地充斥惡臭，而且大量動物不明死亡。在事發地點附近的居民指，河流內大批魚類反肚死亡，地區內亦有不少雞﹑狗及狐狸屍體。

部分當地民眾不信官方說辭，選擇不回到家中，並質疑現時當地是否仍安全。有居民甚至直言，小鎮已不再適合居住。

東巴勒斯坦市長科納韋（Trent Conaway）表示，理解民眾的困惑，強調市政府已要求EPA代表參與空氣檢測，食水系統經每日檢測後仍是安全水平，而且所有相關數據仍然正常。

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責任編輯：吳漢培

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