美列車出軌洩有害化學物 釀環境災難 民眾稱「根本住唔到」

美國俄亥俄州一輛貨運列車月初出軌,導致有害化學物質洩漏。當時疏散的民眾近日返回家中,但驚覺事故釀成附近環境災難,有民眾甚至坦言,「根本唔能夠再居住」。

一輛載有聚氯乙烯(polyvinyl chloride)及其他9種有害化學物的列車於3日,在俄亥俄州小鎮東巴勒斯坦(East Palestine)外圍出軌翻側,當時曾一度引發大火,附近居民需要緊急疏散。

為避免易燃的聚氯乙烯爆炸,當局下令把5個車卡的聚氯乙烯釋出,傾倒在附近溝渠中。然後防災部隊點燃聚氯乙烯,在控制範圍內處理大量聚氯乙烯。根據美國國家癌症中心(National Cancer Institute),聚氯乙烯會增加肝癌及其他癌症的風險。

據悉,當時傳出陣陣爆炸聲,濃厚黑煙直衝天際,空氣中瀰漫大量危險氣體氯化氫(Hydrogen chloride)及碳醯氯(phosgene)。

