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【有相睇】業主心想「遲早要移民」　割愛價沽新葵芳花園　年輕夫婦情人節前上車

股樓投資 15:17 2023/02/14

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樓市交投氣氛持續好轉，有年輕夫婦怕遲買會貴，睇樓僅僅兩天，便決定入市。中原地產許偉業說，新葵芳花園E座中低層8室，實用面積418平方呎，兩房間隔，於去年7月放盤，當時叫價670萬元，其後賣樓心意已決，所以減價至583萬元。及至近期，有年輕夫婦睇中上址，還價至560萬元洽購，業主考慮到女兒身處外國，覺得「遲早要移民」，故以566.8萬「割愛」沽出單位，實用呎價約13,560元。   

據了解，買家為年輕夫婦，一直留意樓市動向，見近日交投轉旺，用兩日出動到荃灣及葵芳區睇樓，其中太太原先睇中新葵芳花園一個連裝修單位，但業主失去聯絡，由於預算有限，怕遲買會貴，所以見上址叫價合理，便即決定入市。 

資料顯示，原業主於2008年10月以約169萬元購入上址，持貨近15年，現帳面獲利約397.8萬元，物業期內升值2.3倍。 

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撰文 : 黃卓賢

新葵芳花園 中原地產 二手市場 私人屋苑

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下定決心移居内地經商　買樓未夠一年即「蝕讓價」賣樓　另要繳15%辣稅

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