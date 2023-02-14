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【大行報告】光銀國際：聯儲局鷹派立場軟化 看好金價目標1900至2000美元

股樓投資 15:34 2023/02/14

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踏入2023年，金價向好，一度升穿每盎司1,900美元，近日稍稍回落至1,871美元。光銀國際報告指，美國聯儲局自2022年12月以來開始放慢加息步伐，轉向採取較為溫和的貨幣緊縮政策，市場對作為避風港的黃金需求迅增加，金價預計將在2023年持續反彈，可望升至每盎司1,900至2,000美元區間。

報告指出，2022年全球主要央行的一系列加息行動有效緩解了價格壓力，加息立場亦開始弱化。不過，加息對市場的副作用也開始顯現，高昂的資本成本導致購買力下降及失業率上升。

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經濟環境正變得復雜多變，衰退風險上升，在避險情緒升溫的刺激下，投資者更青睞於將黃金作為「避風港」和抵押品，黃金開始在投資者的資產組合中發揮更加重要的作用。

同場加映：【青姐話】虛火？實火？熄咗火？

青姐話
【青姐話】虛火？實火？熄咗火？

踏入 2023 年，由於美國利率及債券收益率有望見頂，利好金價的行情走勢，黃金作為非收益資產的吸引力也將得以提升。展望未來，隨著美聯儲接近加息尾聲、地緣政治緊張局面持續、美元下挫、股市及債市繼續波動，以及全球經濟前景黯淡，黃金預計將在 2023年保持穩步上升的勢頭。在綜合考慮各項正面因素和平衡相關風險後，光銀國際預計，2023 年的金價將上升至每盎司1,900至2,000 美元這一區間。

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記者：李兆明

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美國聯儲局 美元 加息 地緣政治 黃金 金價 貨幣政策 美股 經濟衰退

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