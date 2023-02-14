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【異動股】新冠疫苗加強針上市及完成首針接種 三葉草生物股價一度颷升兩成

股樓投資 15:02 2023/02/14

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三葉草生物（02197）周二（14日）中午宣布，重組蛋白新冠疫苗加強針將於內地上市，並已於浙江長興交付及進行了首針接種。作為國家第二劑次，可針對老年人群、免疫力低下人群及有合併症人群。消息出爐後午市公司股價隨即颷升逾20%，其後收窄升幅，至下午3時報2.69元，仍有13%升幅。

 

 

【青姐話】虛火？實火？熄咗火？

青姐話
【青姐話】虛火？實火？熄咗火？

 

三葉草生物的重組蛋白新冠疫苗於去年12月被授權在中國緊急使用。隨後中國國家衛生健康委員會正式公佈《新冠病毒疫苗第二劑次加強免疫接種實施方案》，建議優先使用針對Omicron具有廣泛中和作用的疫苗，包括三葉草生物的重組蛋白新冠疫苗。
 

 

【延伸閱讀】大行點睇：阿里要做創新發展領頭羊 股價有望翻身？，請按【見下頁

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公司表示，除浙江省外，已在多個具有戰略優勢的省市開展上市準備工作，預計將於今年第一季度在多個省市陸續上市。根據生產能力和市場動態，公司將在今年持續擴展其在國內的業務。

 

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撰文：鄭昊彤

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疫苗 三葉草生物－B（02197） 港股 異動股

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