▲ 【大行報告】中信里昂：看好港交所今明年盈利前景 目標價升至425元

中信里昂發表研究報告認為，港交所 （00388） 今、明年盈利前景好轉，股價仍有上升空間，重申「買入」評級，目標價由406元升至425元，意味潛在升幅約26%。港交所現升0.7%，報337.4元。

港交所將於2月23日公布去年業績。中信里昂預計公司去年第4季表現符合預期，稅後凈營業利潤按季升28%至26.8億元，而每日平均成交額按季回升29%至1270億元。而衍生工具市場成交量創新高，每日成交量按年升44%，抵銷新股市場按年大跌三成，因此，上調去年全年每股盈利2%至7.7元。

另外，中信里昂認為市場最差的時間已過，H股市場估值將會回復，並同時受惠港股通及市場改革所促進的流動性上升，故上調今、明年港股每日平均成交至1340億元及1480億元，並對港交所2023、24年盈利預測升9%和5%。再者，該行認為港股通擴容包括增長股和外國股票上市料將首季公布，估計潛在中概股ADR第二上市今、明年帶動11%和12%港股通成交量。

不過，該行指，最大的風險是中美關係及宏觀經濟不景，可是，在與美國市場相關性愈發分離後，或可掃除部分投資者的憂慮，同時，市場反彈動力料會因信心和基本面反彈而持續。

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編輯：姚卓然