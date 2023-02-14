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譚仔去年首三季 除稅後溢利跌39%

股樓投資 15:44 2023/02/14

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連鎖米線餐廳營運商譚仔國際(02217) 控股股東日本連鎖餐飲企業東利多（Toridoll）公布截至去年底止9個月業績，當中，譚仔國際收益按年升8.2％至
19.31億元，而除稅後溢利按年跌39.3％至1.11億元。期內，東利多的海外分部業務溢利跌31.5％至15.08億日圓，收益則升45.7%至451.7億日圓。至3時15分，譚仔報2.47元，跌2.7%。

【大行報告】滙豐研究：今年股價仍落後同行 削ESR目標價至24元  詳情請看【下一頁

青姐話
【青姐話】虛火？實火？熄咗火？

譚仔國際表示，於2023財政年度第三季度的整體表現較上一季度回軟，而香港亦繼續受到疫情的持續影響所拖累。在經濟下滑導致消費者情緒低迷及全球通脹所影響下，屬集團表現主要驅動力的香港業務，其復甦也因而受到阻礙。

在香港以外市場，中國內地於2023財政年度第三季度的病例急升，集團的業務難免受到不利影響。新加坡零售業面對人力短缺和勞工市場競爭越見激烈的挑戰，集團的新加坡業務於前兩個季度錄得６個月業務增長後，於2023財政年度第三季度有所回落。在日本市場，譚仔正在提升餐廳管理技能以提高營運效益及服務質素，並通過品牌建設活動增加集團品牌的市場知名度。然而，改善進度較預期緩慢。上述種種因素拉低了香港以外整體的表現。

【大行報告】富瑞：內地開放下銷售增長可提升 上調新秀麗目標價至28.04元  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

譚仔國際（02217） 港股

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上車客見業主難得肯減價　睇樓半小時即「閃電」入市　590萬購溱柏兩房戶

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