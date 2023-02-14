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【Twitter洗版】Elon Musk自肥？　無關注追蹤用戶也遭洗版

科技 15:40 2023/02/14

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今日陸續有外媒報道，Twitter動態充斥著Elon Musk個人帳號所回覆的推文，甚至稱現象為「Elon-filled feed」。

馬斯克（Elon Musk）十分關注其個人Twitter帳號瀏覽量持續下降，近日更有一名Twitter高級工程師因為告知Elon Musk，其Twitter平台上的人氣正在下降及分析背後原因，被Elon Musk當場解僱。Elon Musk在上周末表示已著手修正推文觸達能力問題，惟今日陸續有外媒報道，Twitter動態突然變了樣，充斥著Elon Musk個人帳號所回覆的推文，甚至稱現象為「Elon-filled feed」。

報道指，「你的Twitter動態消息也突然遭Elon Musk洗版嗎？」成為了Twitter用戶之間的熱門問題。不少用戶留意到在Twitter的「For You」除了廣告，還充斥了Elon Musk的推文和回覆，就連沒有關注Elon Musk的用戶也被其動態轟炸。

此前，Elon Musk曾表示自己95%的推文都沒有被傳送給用戶，又與工程師了解其觸達用戶的能力會否因Twitter演算法存有潛在問題而受限制。於是在上周舉行內部會議討論有關原因，並在事件後發布推文稱，已找到觸達能力下降的原因及對策。目前未知洗版情況，是否與Elon Musk與工程師研究的新對策有關，仍待官方回應。

責任編輯：張寶燕

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