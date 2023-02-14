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【通貨膨脹】英國電訊商擬大幅加價　料將高於通脹

商業 15:45 2023/02/14

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英國《衛報》報道，當地各大電訊供應商計劃在今春提高寛頻和手提電話收費，令相關總消費額達到6億英鎊（約港幣57億元），報道指，BT、EE、Vodafone、Virgin Media、O2 和 TalkTalk將從4月和5月開始，提升中期合約價格。

【豐田新動向】實現減碳目標　EV、HV並駕齊驅

慈善機構警告，用以衡量通貨膨脹率的「消費者價格指數（CPI）」 已達到10.5%，今年春季物價持續上升，將有數以百萬人不勝負荷。根據估計，周三（2月15日）公布的官方1月份通貨膨脹率將降至10.2%左右，但仍處於40年來的最高水平。BT及Vodafone的收費是將12月的CPI提高3.9%，而Virgin Media 的平均升幅則為13.8%，客戶將有一個月時間決定是否留低。

部分電訊商甚至會使用較高的「零售價格指數（RPI）」來衡量通貨膨脹，將收費提高至超出通貨膨脹的水平。本星期O2將公布其價格上升幅度，這是基於1月份的RPI加上3.9%，由於12月份的RPI為13.4%，故一般客戶可能要面臨17%以上的增幅。該公司表示，實際增幅將會是9至10%，因為加價僅適用於通話和數據，而不包括手機分期付款。

電訊營運商均表示，他們必須通過大幅加價來彌補不斷飆升的成本。

【孖屐亭】保留現金　超級碗汽車廣告大幅下跌

責任編輯：歐陽佩

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