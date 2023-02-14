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【定存優惠】ZA Bank推美元定存優惠　年利率最高4.45厘

股市 15:08 2023/02/14

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【定存優惠】ZA Bank推美元定存優惠　年利率最高4.45厘

虛擬銀行ZA Bank宣布，再度推出美元定期存款優惠，現有用戶以新資金開立指定美元定期存款，年利率最高可享4.45厘。

ZA Bank稱，現有用戶在ZA Bank App獲發3張美元新資金定存加息券，只需於周日（19日）或之前存入最少2000美元新資金，並於有效期前使用加息券，開立指定美元定期存款，即可享高達4.45%年利率優惠。

存款期 最低存入新資金 最高存入新資金 新資金定存加息券有效期 基本定存年利率 新資金定存加息劵之額外年利率 最終年利率
1個月 2000美元 40萬美元 2023年2月13日至2月19日 0.1% 3.9% 4%
3個月 0.15% 4.2% 4.35%
6個月 0.2% 4.25% 4.45%

【開市追揸沽】領展世紀供股供唔供？恒指兩萬關能守住？

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記者：伍鍵文

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