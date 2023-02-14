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【定存優惠】ZA Bank推美元定存優惠 年利率最高4.45厘
股市 15:08 2023/02/14
虛擬銀行ZA Bank宣布，再度推出美元定期存款優惠，現有用戶以新資金開立指定美元定期存款，年利率最高可享4.45厘。
ZA Bank稱，現有用戶在ZA Bank App獲發3張美元新資金定存加息券，只需於周日（19日）或之前存入最少2000美元新資金，並於有效期前使用加息券，開立指定美元定期存款，即可享高達4.45%年利率優惠。
|存款期
|最低存入新資金
|最高存入新資金
|新資金定存加息券有效期
|基本定存年利率
|新資金定存加息劵之額外年利率
|最終年利率
|1個月
|2000美元
|40萬美元
|2023年2月13日至2月19日
|0.1%
|3.9%
|4%
|3個月
|0.15%
|4.2%
|4.35%
|6個月
|0.2%
|4.25%
|4.45%
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記者：伍鍵文
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