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香港滙豐流動理財活躍用戶突破 200 萬人 個現實 x 元宇宙音樂會《DuoVerse》完滿舉行

股樓投資 15:10 2023/02/14

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滙豐（00005）宣佈香港滙豐流動理財應用程式（HSBC HK App）活躍用戶突破200萬 人，而2022年全年 HSBC HK App 的活躍客戶人數淨增長更是2021年的兩倍。滙豐力求數碼創新，旗下滙豐 Mobile Banking 獨家呈獻的首個現實 x 元宇宙音樂會《DuoVerse》已於周六晚（11日）完滿舉行，為九龍灣國際展貿中心現場及元宇宙場館合共逾萬名觀眾帶來人氣歌手 Tyson Yoshi 及 Serrini，橫跨元宇宙及實體空間的獨家音樂體驗。

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【同場加映】青姐話：虛火？實火？熄咗火？

青姐話
【青姐話】虛火？實火？熄咗火？

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶及市場策劃主管許長虹指，滙豐致力成為客戶的「隨身銀行」，除了推出一系列嶄新數碼服務滿足其全天候的理財需求外，亦務求帶來超越一般理財的體驗，包括今次《DuoVerse》音樂會。 音樂會消息公布後旋即成為全城熱話，門票抽獎活動更有近10萬名客戶參與，足見此音樂會的吸引力。滙豐希望藉此更貼近千禧世代客戶，並以更個人化、快捷及更有趣的銀行服務，與他們建立更緊密的聯繫。

【同場加映】溫股知新：港股調整睇咩位？ 分段部署我有計！

溫股知新
【溫股知新】港股調整睇咩位？ 分段部署我有計！

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記者：張以正

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