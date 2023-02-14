【大行報告│濠賭股】滙豐研究料2月賭收至少95億澳門元　勞動力短缺影響不大　偏好一隻濠賭股

▲ 【大行報告│濠賭股】滙豐研究料2月賭收至少95億澳門元 勞動力短缺影響不大

滙豐環球研究指，2月首12日博彩收益（GGR）約44億澳門元，意味日均賭收約3.57億澳門元，較前一周的3.8億澳門元及1月份的3.74億澳門元為低，主要由於農曆新年後訪澳旅客人數減少。期內，貴賓廳賭收按月下跌15%，中場則減5%，而貴賓廳贏率維持在3%的正常水平。

旅行團增加料可抵銷個人遊旅客下跌影響

農曆新年後，訪澳旅客日均4.7萬至5萬人，低於農曆新年假期間的6.4萬人，而旅行團數目增加料可抵銷淡季個人遊旅客減少的負面因素，預期短線數據維持良好態勢，全月賭收維持於95億至105億澳門元之間，相當於2019年2月約37%至41%水平，意味2月餘下時間日均賭收約3.2億至3.8億澳門元。

滙豐研究表示，現時澳門酒店房間供應已恢復約80%，而勞工短缺特別是執房員工不足，僅導致約2000至3000房間閒置，約佔總供應6.5%，目前澳門政府及業界正致力解決勞動力不足的問題，但暫未見對賭場營運商構成嚴重影響。

現時澳門航空每周開辦3班到北京及上海的航班，較疫情前的4至5班為少，而澳門機場於農曆年間共處理約6.8萬名來自內地的旅客，為疫情前的71%，惟國際航班恢復速度較慢，農曆年整體客運量僅為疫情前31%。

滙豐研究預期，短期數據及市場情緒仍然正面，但今年初以來實施的簽證限限及資本管制，長遠不利濠賭股前景，目前濠賭股估值已回復至合理水平，偏好專注於中場業務及擁有大量酒店房間的金沙中國 （01928） 。

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編輯：陳韻妍