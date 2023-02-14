【有線寬頻1097】有線：獲政府批准交還收費電視牌照6月1日停播、用戶可保留機頂盒　商經局：有線連年虧損經營困難（第四版）

▲ 【有線寬頻1097】有線：獲政府批准交還收費電視牌照、收費電視6月1日停播

有線電視及HOY TV母企有線寬頻 （01097） 宣布，鑑於近年媒體市場結構急速改變，環球收費電視經營者及付費內容提供者競爭日益激烈，在檢視業務組合後，旗下香港有線電視已向政府提交申請，並於今天（14日）獲得政府批准交還本地收費電視節目服務牌照。

有線電視預期6月1日起終止傳送收費電視訊號，集團旗下免費電視業務不受影響，其他業務包括寬頻通訊、電話服務、網絡建設、流動通訊等業務等也會如常繼續營運，有線亦會保留有線新聞品牌。有線寬頻稱，集團旗下i-cable.com及 hoy.tv網站於2022年12月分別錄得167萬及18.7萬每月活躍用戶，按年分別增長203%及80%。

有線曾賣盤不成兼易手 回憶有線電視過去兩個關鍵時點【下一頁】

有線寬頻於周二（14日）下午1時16分起短暫停牌，停牌前跌2%，報0.049元，成交額為5.44萬元。有線寬頻申請周三復牌。

有線去年9月申請終止收費電視牌照 商經局：有線經營困難

政府公告，有線電視於2022年9月30日分別去信商務及經濟發展局局長及通訊事務管理局主席，提出向行會申請終止其收費電視牌照，行會在考慮通訊局意見後，同意有線電視交還牌照一事純屬商業決定，因此批准有關申請。

商務及經濟發展局發言人指，有線電視近年連年虧損，經營環境困難，交還收費電視牌照純屬商業考慮，政府尊重有關決定，並理解有線電視今次申請不會影響其母公司有線寬頻旗下其他業務，包括奇妙電視的免費電視服務及電訊（包括寬頻和固網電話等）服務。

收費電視牌照原定2029年5月31日到期

有線電視的收費電視牌照於2016年12月獲行會續期12年，原本有效期由2017年6月1日至2029年5月31日。有線稱，放棄收費電視節目服務牌照後，有線電視的人才及資源將運用和投放於免費電視、寬頻通訊等業務發展。

截至去年6月，有線收費電視用戶達68.3萬名，按年減少4.8萬名或6.6%。有線將妥善安排現有客戶關於收費電視服務及相關事宜，而有線電視會在牌照正式交還前，將確保所有現有客戶可以繼續收看收費及免費電視頻道內容；亦會確保在牌照交還後，市民可以繼續接收現有的免費電視頻道而不受影響。

有線電視用戶可選擇保留現有機頂盒

現時有線收費電視用戶透過機頂盒收看電視節目，有線指，用戶可選擇保留現有機頂盒等設備，有線會提供適切的指引和建議如何處理，同時有線會主動聯絡個別有需要用戶如年長人士，假如用戶無意保留設備，亦可到有線提供的回收點交還。

開放10條收費頻道予用戶收看

有線電視指，在結束廣播前，將於2月15日至5月31日，開放10條包括娛樂、電影、兒童及紀實等類別的收費頻道予所有住宅收費電視用戶收看。

至於有線18台馬迷頻道，有線指，集團向多媒體發展，研究在社交媒體、手機應用程式「賽馬 GPS」及其他渠道直播賽事，並在「賽馬GPS」內，增加如電子馬經、名家貼士等資訊，致力提高內容質素。

據本報致電有線熱線查詢，員工回應稱網上寬頻業務暫時未有受影響，並不知悉其他業務發展。

（第四版加入政府回應；第三版加入有線正式公告；第二版加入市場消息）

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編輯：姚卓然、陳韻妍

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