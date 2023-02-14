【有線寬頻1097】有線收費電視傳營運至5月底、暫無意裁員　消息：用戶可保留機頂盒兼申請退款（第二版）

▲ 【有線寬頻1097】有線收費電視傳營運至5月底、保留有線新聞品牌 有線寬頻午後突然停牌

有線電視及HOY TV母企有線寬頻 （01097） 午後突然停牌，市場消息指，是次停牌與公司交回收費電視牌照有關。消息指，有線寬頻已向政府提出提前交還收費電視牌照，有線電視預期6月1日起終止傳送收費電視訊號，集團旗下免費電視業務不受影響，其他業務包括寬頻通訊、電話服務、網絡建設、流動通訊等業務等也會如常繼續營運，有線亦會保留有線新聞品牌。

有線寬頻於今天（14日）下午1時16分起短暫停牌，以待刊發一份可能構成有關公司內幕消息之公告。有線寬頻停牌前跌2%，報0.049元，成交額為5.44萬元。

消息：有線暫無計劃裁員

有線的收費電視牌照原定2029年5月31號到期。消息指，有線放棄收費電視節目服務牌照後，有線電視的人才及資源將運用和投放於免費電視、寬頻通訊等業務發展，集團暫未有裁員計劃。

截至去年6月，有線收費電視用戶達68.3萬名，按年減少4.8萬名或6.6%。據了解，有線將妥善安排現有客戶關於收費電視服務及相關事宜，而有線電視會在牌照正式交還前，將確保所有現有客戶可以繼續收看收費及免費電視頻道內容；亦會確保在牌照交還後，市民可以繼續接收現有的免費電視頻道而不受影響。

有線電視用戶可選擇保留現有機頂盒

現時有線收費電視用戶透過機頂盒收看電視節目，消息指，用戶可選擇保留現有機頂盒等設備，有線會提供適切的指引和建議如何處理，同時有線會主動聯絡個別有需要用戶如年長人士，假如用戶無意保留設備，亦可到有線提供的回收點交還。

開放10條收費頻道予用戶收看

據了解，有線電視在結束廣播前，將於2月15日至5月31日，開放10條包括娛樂、電影、兒童及紀實等類別的收費頻道予所有住宅收費電視用戶收看。

據本報致電有線熱線查詢，員工回應稱網上寬頻業務暫時未有受影響，並不知悉其他業務發展。

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編輯：姚卓然、陳韻妍

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