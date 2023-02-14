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紐約市出巴士飛送難民赴邊境 抵加拿大難民急增

環球社會熱點 14:19 2023/02/14

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美國紐約市政府被指向難民免費派發巴士車票，讓他們前往邊境，繼而轉往加拿大。加拿大媒體報稱，美國邊境出現不少過境收費車輛，協助難民前往加拿大。據報，加拿大難民人數近來大幅上升。

【移民加拿大】擴大港人救生艇計劃 畢業10年都合資格 【下一頁】

加拿大媒體《Global News》在紐約州邊境城市普拉茨堡（Plattsburgh）發現，從紐約乘載難民的巴士抵達當地後，不少人上前以60美元（約467港元），兜售過境加拿大的搭車服務。

據悉，車輛目的地為靠近美加邊境的Roxham路，距離難民落巴士地點只有30分鐘車程。

Global News指出，2022年12月間共4,689名難民經有關偷渡路線前往加拿大，總數超越2021年抵達當地的尋求難民庇護人數。

從加國偷渡赴美人數激增逾7倍 南部邊境臨近崩潰 【下一頁】

美國與加拿大共同簽署安全第3國協議（Safe Third Country Agreement），要求難民在首個抵達的安全國家尋求庇護。

理論上加拿大可遣返偷渡至當地的難民，但Global News指協議未要求雙方遣返從鄰國偷渡的難民，因此在美國的難民利用漏洞前往加拿大。據悉，每日平均有約百名難民經Roxham路偷渡去加拿大。

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責任編輯：吳漢培

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