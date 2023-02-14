【大行報告】富瑞：內地開放下銷售增長可提升 上調新秀麗目標價至28.04元

富瑞表示，隨著內地重新開放，新秀麗（01910）的銷售增長能夠在今年提升，將其股份目標價由25.95元上調至28.04元，維持「買入」評級，並上調今明兩年盈利預測分別0.7%及10.7%。

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該行預計，新秀麗去年第四季EBITDA增長21%，銷售則按年上升29.5%至8.6億美元，相當於與2019年農曆新年比較增長持平（撇除手機殼業務Speck及俄羅斯業務）。





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外地市場方面，該行料公司北美洲銷售額會復甦，較2019年升1%；南美洲銷售額則會升25%。 因批發訂單急增，歐洲銷售額有望在2022年第四季復常。 據公司上季業績報告，生產原料成本無上調壓力，公司亦因外匯波動而調整不同地區的零售價格，該行預測其整體銷售額會較2019年上升約9%。

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撰文：鄭昊彤