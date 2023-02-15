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【儲局官員】儲局鴿派損失主將　副主席布雷納德轉任白宮經濟顧問

宏觀解讀 06:39 2023/02/15

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【儲局官員】儲局鴿派損失主將　副主席布雷納德轉任白宮經濟顧問

美國總統拜登任命聯儲局副主席布雷納德（Lael Brainard），接替離任的迪斯（Brian Deese），出任國家經濟委員會（National Economic Council）主任，該職位被視為白宮最高級經濟顧問。

聯儲局鴿派陣營損失一員主將，布雷納德被視為公開市場委員會（FOMC）的鴿派，而且是FOMC必然成員，副主席之位替補人選暫未有消息。

分析指，布雷納德被外界視爲聯儲局最「鴿派」官員之一，今次職位變動或令美國未來的貨幣政策路徑更不確定

拜登聲明指，布雷納德帶來了非常深厚的國內和國際經濟專業知識。她是經濟團隊中值得信賴的專家，對經濟如何影響日常生活有深刻的了解。

另外，白宮經濟顧問伯恩斯坦（Jared Bernstein）或獲任命為經濟顧問委員會（Council of Economic Advisers）主席，接替即將離任的主席勞斯（Cecilia Rouse）。

拜登還宣布對Bharat Ramamurti、Heather Boushey、Joelle Gamble擴大職能或賦予新的崗位。此舉目的是在保留熟悉面孔的時候重塑經濟班子，為預期中的競選連任做準備。

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記者：伍鍵文

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