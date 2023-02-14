▲ 【儲局官員】儲局副主席布雷納德獲提名轉任白宮經濟顧問

外電《彭博》引述消息報道，美國總統已經決定提名聯儲局副主席布雷納德（Lael Brainard），接替離任的迪斯（Brian Deese），出任國家經濟委員會（National Economic Council）主任，該職位被視為白宮最高級經濟顧問。消息人士稱，拜登有意重組經濟顧問團隊，冀避免經濟陷入衰退而影響連任，最快將於當地時間周二宣布。

若消息屬實，意味儲局 理事會將出現空缺 ，而布雷納德 也 是公開市場委員會（FOMC）擁投票權的成員，有分析指，布雷納德被外界視爲聯儲局最「鴿派」官員之一，今次職位變動或令 美國未來的貨幣政策路徑更不確定 。

另據稱，白宮經濟顧問伯恩斯坦（Jared Bernstein）或獲任命為經濟顧問委員會（Council of Economic Advisers）主席，接替即將離任的主席勞斯（Cecilia Rouse）。

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記者：伍鍵文