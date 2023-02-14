【新股IPO】本地RFID標籤企業SML GROUP傳已成功闖關 法巴為獨家保薦人

消息指，本地RFID標籤企業SML GROUP已通過港交所上市聆訊，法巴為獨家保薦人。根據初步招股文件顯示，2022年首8個月公司收益按年增8%至23.26億元；期內溢利按年增1%至1.39億元。RFID技術和解决方案市場屬分散行業，以2022年收益計算，SML為全球第二大RFID標籤商，服務逾600個鞋服品牌。



【同場加映】青姐話：虛火？實火？熄咗火？

【延伸閱讀】兔年部署：晨星推薦逾10隻港股 受惠內地消費反彈【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

集資所得資金淨額會將作建設RFID科技創新及發展中心（TID中心），以及相關租金開支和人員聘用；透過擴大生產能力、擴充勞動力及購買額外設備以擴建生產基地；研發資金；拓展至服裝及鞋履行業以外的其他零售市場，包括家居用品及眼鏡零售市場；補充業務之投資及收購提供資金。

【同場加映】溫股知新：港股調整睇咩位？ 分段部署我有計！

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

#$150試閱《iMoney》電子版3個月【http://imoney.hket.com/article/3399982】





記者：張以正