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【新股IPO】本地RFID標籤企業SML GROUP傳已成功闖關 法巴為獨家保薦人

股樓投資 14:24 2023/02/14

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消息指，本地RFID標籤企業SML GROUP已通過港交所上市聆訊，法巴為獨家保薦人。根據初步招股文件顯示，2022年首8個月公司收益按年增8%至23.26億元；期內溢利按年增1%至1.39億元。RFID技術和解决方案市場屬分散行業，以2022年收益計算，SML為全球第二大RFID標籤商，服務逾600個鞋服品牌。


【同場加映】青姐話：虛火？實火？熄咗火？

青姐話
【青姐話】虛火？實火？熄咗火？

 

【延伸閱讀】兔年部署：晨星推薦逾10隻港股  受惠內地消費反彈【見下頁

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集資所得資金淨額會將作建設RFID科技創新及發展中心（TID中心），以及相關租金開支和人員聘用；透過擴大生產能力、擴充勞動力及購買額外設備以擴建生產基地；研發資金；拓展至服裝及鞋履行業以外的其他零售市場，包括家居用品及眼鏡零售市場；補充業務之投資及收購提供資金。

【同場加映】溫股知新：港股調整睇咩位？ 分段部署我有計！

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記者：張以正

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