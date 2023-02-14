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風暴吹襲新西蘭 近4萬戶停電 史上第3次全國緊急狀態

環球社會熱點 14:08 2023/02/14

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熱帶風暴Gabrielle吹襲新西蘭，周二（14日）早上最少仍有3.8萬戶家庭停電。新西蘭近日連續暴雨，當局預風暴吹襲情況在周一（13日）晚達至巔峰，但風暴帶來的洪水將在周二維持。

新西蘭奧克蘭暴雨成災 釀最少4死（第二版） 【下一頁】

新西蘭應急管理部長Kieran McAnulty周二早上宣布，全國進入緊急狀態。他形容是次風暴是前所未見的天氣狀況，進入緊急狀態賦予聯邦政府更多權利應對危險情況，包括限制民眾出行等。同時，是次亦為新西蘭史上第三次全國進入緊急狀態。

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新西蘭傳媒報道，當地最大城市奧克蘭政府認為一座30米高塔有倒塌風險，已撤離附近約50戶人家，並在當地設立數十個疏散中心。

希普金斯成新西蘭總理 望外界勿擾家人 【下一頁】

據報受災最嚴重的東海岸附近和北島北部地區，當地已完全和外界隔絕，需透過衛星電話聯絡。而西海岸一帶亦有發生山泥傾瀉，道路切斷。

由於多個地區通訊網絡中斷，當局目前仍未能確定風暴下受傷人士，及被毀房屋數目等。新西蘭總理希普金斯（Chris Hipkins）承認，需要時間了解情況，但指很多家庭正流離失所，多處房屋斷電，各地都受到嚴重破壞。他亦宣布一項價值1,150萬新西蘭元（約5,729萬港元）的援助計劃。

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責任編輯：李俊儀

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