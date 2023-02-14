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【投資銀行】德銀員工據報向中小企不當銷售衍生品牟暴利

股市 13:10 2023/02/14

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外電報道，德意志銀行的一項內部審查發現，有員工故意規避控制措施，通過不當銷售產品牟取暴利。消息人士引述內部調查顯示，該行設於倫敦的外滙櫃台，有員工明知產品對客戶來說過於複雜，向西班牙中小企出售衍生品。消息人士亦指出，相關員工利用德銀管控上的缺陷，持續此有利可圖的業務數年。

報道指，德銀兩年多來一直在調查西班牙的數十項交易，因為收到客戶抱怨，當滙率突然出現波動，該行所售出的該些廉價對沖產品，對該些客戶的利潤帶來「巨大漏洞」。經過內部調查，德銀與受影響的客戶達成數千萬歐元和解，有數名員工和高層離職。

有消息人士指，針對倫敦櫃台、西班牙業務某些部分的內部調查，有數名德銀員受到懲處，當中有人已離職，其餘人士被紀律處分，包括削減獎金。

報道引述德銀發言人回覆，該行一直在審查結構性外滙衍生品方面的部分銷售活動，並採取了適當行動，惟不能評論這些事情的具體細節。

相關文章：

【投行裁員】德銀CEO拒承諾不裁員　擬未來數年削減20億歐元支出

編輯：胡學能

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