【烏克蘭戰爭】北約指俄軍發起猛攻 認烏軍彈藥消耗大

北約（NATO）秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）指出，俄羅斯軍隊正向烏克蘭發起新一輪攻擊。NATO消息人士透露，烏軍彈藥消耗大，需要提高軍需庫存目標。

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斯托爾滕貝格表示，發現俄軍派遣更多士兵及武器裝備，正向烏克蘭發起新一輪攻勢。烏軍官員表明，軍隊已準備好應付俄軍新攻擊。

數名NATO成員國的防長將在周二（14日）於德國召開會議，商討進一步向烏克蘭提供的軍事援助。斯托爾滕貝格預計，會上將討論援助戰機問題，但他強調烏軍現時需要地面支援。

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一名NATO消息人士指出，會議將討論加大彈藥庫存目標。消息人士稱烏軍彈藥消耗量極大，甚至超越西方盟友的生產能力。

俄羅斯國防部聲稱，俄軍在前線向前推進數公里。烏軍則指俄軍猛攻巴赫姆特（Bakhmut），轟炸當地守軍最少16個據點，但表明過去數日烏軍成功抵擋俄軍在巴赫姆特﹑盧甘斯克（Luhansk）﹑哈爾科夫（Kharkiv）及扎波羅熱（Zaporizhzhia）的攻擊。

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責任編輯：吳漢培