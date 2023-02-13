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【大行報告】大和料今年航運運費疲軟 削東方海外目標價至155元

股樓投資 18:53 2023/02/13

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大和表示，今年航運運費可能疲軟，不過估計仍比疫情前水平好，在預計市場運費將很快會穩定下，該行將東方海外（00316）目標價由295元大幅下調至155元，並重申「買入」評級。東方海外周二（14日）收市報129.2元，跌幅2.6%。

 

【青姐話】虛火？實火？熄咗火？

青姐話
【青姐話】虛火？實火？熄咗火？

該行預計，東方海外今年平均運費將按年下降約55%，仍比2020年平均運費高約30%，亦較截至2月10日最新SCFI的80%按年的跌幅小，因為看到市場運費在3月趨向穩定。至於今年毛利率預料將下降到17至19%。

 

【延伸閱讀】券商點睇：中金料港股最艱難時刻已過  另推薦10大中資股，請按【見下頁

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該行下調東方海外2022年至2024年的每股核心盈利預測34.6%、91.7%及87.6%，以反映低於預期的提升率和運費。

 

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撰文：鄭昊彤

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