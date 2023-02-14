▲ 【譚仔業績】譚仔國際首9個月除稅後溢利減少39% 母企：內地開關後經營環境逐步改善

譚仔國際 （02217） 控股股東日本連鎖餐飲企業東利多（Toridoll）公布截至去年底止9個月業績，其中，譚仔除稅後溢利減少39.3%至1.11億日圓，收益增加8.2%至19.31億日圓。東利多指，隨內地自1月起開關復常，經營環境逐步改善。

譚仔在午後跌2.4%，暫報2.48元，成交僅61.8萬元。

譚仔解釋，上季整體表現按季回軟，香港經濟下滑導致消費者情緒低迷，加上全球通脹，令香港業務復甦受到阻礙。至於香港以外業務，上季內地疫情個案急升，新加坡零售業面對人力短缺和勞工市場競爭越見激烈的挑戰，季內業務亦有所回落，同時日本業務的改善進度較預期緩慢，種種因素拉低了香港以外的整體表現。

譚仔在香港共有178家分店

截至去年底，譚仔在香港共有178家分店，內地有20家分店，新加坡及日本分別有10間及3間分店；首三季譚仔合共新增36家分店。

東利多首三李盈利按年增0.1%至62億日圓，收入增長20.5%至1409億日圓，整體的海外分部業務溢利大跌31.6%至15.08億日圓，收益則升45.7%至451.7億日圓。

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編輯：陳韻妍