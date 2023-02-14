▲ 【港元拆息】1個月HIBOR連跌6日至2.12厘、與美息差距續擴 分析：銀行留錢做保守審慎用途需求減

金管局事隔3個月後終在本港時間今晨（14日）宣布承接港元沽盤，從市場抽走約42.2億港元資金，香港銀行體系總結餘明日（15日）跌至約918.6億港元。不過，今日港元拆息（HIBOR）仍普遍報跌，與樓按相關的1個月HIBOR連跌6天，最新報約2.12厘，按日跌9.3點子，較同期美元拆息（LIBOR）低逾2.4厘。隔夜港元拆息按日跌2.7點子至0.77厘，較同期LIBOR低逾3.7厘。

東亞銀行 （00023） 首席經濟師蔡永雄表示，1個月港元拆息較同年期美元拆息低逾2厘，相信套息交易活動活躍。他指出，由於年結已過，加上疫情封控已放寬，經濟活動重啟，銀行活動趨正常化，對銀行而言，保留資金以作保守審慎用途的需求減少，另一邊廂，目前香港的貸款需求較疲弱，都令港元拆息近期呈弱勢。因此，港美息差愈見拉闊。

蔡永雄相信，金管局啟動新一輪「接錢」，港元拆息料會慢慢回升，由此收窄與美息的差距，以目前逾200點子差距計，料下月美國議息前，息差料仍至少有100點子。他相信，今季過後，香港銀行體系總結餘或跌至介乎500億至600億元，港滙今年全年較大機會處於介乎7.8至7.85水平。

今日各時期港元拆息報價：

到期日 港元利息結算率 按日變幅 隔夜 0.77345 -0.02655 1星期 1.31268 -0.08744 2星期 1.54113 -0.0603 1個月 2.12095 -0.09268 2個月 2.98339 -0.03268 3個月 3.42958 無變化 6個月 4.02036 +0.00357 12個月 4.68226 -0.00232

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記者：胡學能