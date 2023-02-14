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【業績｜芯片股】華虹半導體午後轉升0.5%　上季溢利升19%　總裁唐均君：年內將釋放每月產能至9.5萬片

股市 13:21 2023/02/14

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【業績｜芯片股】華虹半導體上季溢利升19%　總裁唐均君：年內將釋放每月產能至9.5萬片

華虹半導體 （01347） 去年第四季銷售收入達6.3億美元，連續十個季度刷新紀錄，按年上升19.3%，按季持平，溢利1.6億美元，按年上升19.2%，按季上升53.2%。

華虹半導體半日跌2.3%，報30.1元，午後轉升0.5%，報30.95元。

期內，公司毛利率上升至38.2%，按年上升5.7個百分點，按季上升1個百分點，當中主要得益於平均銷售價格上漲，部分被折舊成本上升所抵消。

展望今年首季，華虹半導體預計銷售收入約6.3億美元左右，即按季持平，毛利率約在32%至34%之間。

公司總裁兼執行董事唐均君表示，今年公司將繼續強化在各個特色工藝領域的優勢，產能方面，將保持8英寸平臺持續優化、12英寸平臺技術升級及產能擴張的策略。12英寸第一階段擴產已全面完成，2022年全年以6.5萬片每月產能運行；第二階段擴產設備已全部到位，2023 年內將陸續釋放每月產能至9.5萬片； 同時將適時啟動新廠建設，計劃把差異化特色工藝向更先進節點推進。

2022年全年，公司銷售收入創歷史新高，達24.8億美元，按年增長51.8%。毛利率達到34.1%，較2021年增加6.4個百分點，溢利為4.5億美元，按年上升72.1%。

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編輯：姚卓然

港股 華虹半導體（01347） 晶片 可持續發展
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