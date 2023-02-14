馬斯克傳有意收購曼聯 報價料最少逾400億

英超球會曼聯（Manchester United）的收購競標即將截止，美國富豪馬斯克（Elon Musk）被傳，有意加入競爭，與沙特財團及英國首富拉特克利夫（Jim Ratcliffe）競逐未來曼聯班主。

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英國媒體《每日郵報》報稱，電動車Tesla的創辦人馬斯克正密切關注曼聯收購戰，考慮加入角逐。據報，如馬斯克加入收購，將需在周五（17日）截止前，提出最少45億英鎊（約429億港元）價格。

馬斯克早於去年曾公開表明，有意收購曼聯。他其後雖然澄清，在社交平台Twitter上的言論只是玩笑，但亦表明如要收購體育球隊，一定會選擇曼聯。

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不過，馬斯克的對手相當多，不少更已簽署保密協議，獲准取得「數據室」資料。據悉沙特不少財團亦有意收購，拉特克利夫旗下化工公司英力士亦已宣布，正式啟動收購曼聯競標程序。

英媒相信，身家估值多達1,570億英鎊（約1.5萬億港元）的馬斯克若加入競標，將改變收購局勢。

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責任編輯：吳漢培