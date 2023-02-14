【新冠疫苗】三葉草生物：新冠疫苗加強針在中國上市　股價午後抽升一成

▲ 【新冠疫苗】三葉草生物：新冠疫苗加強針在中國上市

三葉草生物 （02197） 宣佈，其重組蛋白新冠疫苗上市，已於浙江長興交付並進行了首針接種。作為國家第二劑次（第四針）加強免疫接種實施方案被推薦接種的疫苗，可針對老年人群、免疫力低下人群和有合併症人群。

三葉草生物股價半日跌2.5%，報2.32元，股價午後直線拉升一成，高見2.63元。

三葉草生物的重組蛋白新冠疫苗於2022年12月被授權在中國緊急使用。隨後中國國家衛生健康委員會正式公佈《新冠病毒疫苗第二劑次加強免疫接種實施方案》， 建議優先使用針對奧密克戎具有廣泛中和作用的疫苗，包括三葉草生物的重組蛋白新冠疫苗。

公司指，遍佈全球五個國家、入組超過3萬名受試者的SPECTRA II/III期臨床數據顯示，三葉草生物的重組蛋白新冠疫苗在臨床試驗中對試驗期間流行的所有新冠病毒毒株引起的重度和需住院治療的新冠感染的保護效力為100%。

另外，除浙江省外，公司已在多個具有戰略優勢的省市開展上市準備工作，預計將於今年第一季度在多個省市陸續上市。根據生產能力和市場動態，公司將在今年持續擴展其在國內的業務。同時，基於通過雙邊供應協議可產生的潛在顯著近期營收和影響的考量，公司將優先考慮在選定的國家（主要分佈於亞太地區和拉丁美洲）直接提交註冊申請或緊急使用授權申請。

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編輯：姚卓然