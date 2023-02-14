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【航運復常】罷工陰霾仍在　希思路航班增43%

商業 11:55 2023/02/14

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上月共有540萬乘客使用英國希思路機場，這是他們自疫情以來最繁忙的1月，這數字仍低於2020年1月的600萬人次，希思路機場行政總裁John Holland-Kaye表示，這顯示機場「已回復到最佳狀態」。

【英國加薪】英國公司將大幅加薪　仍難追通脹

根據航班調查公司Cirium數據，約有17,458架航班計劃在半年內從英國機場起飛，但與2019年同期相比，總起飛次數仍下降了19%。Cirium表示，與去年2月假期相比，航班起飛次數增加了43%，顯示航空旅遊業「持續復甦」。

英國旅行社協會表示，隨著旅行需求繼續恢復到疫前水平，許多旅行社「預計期中假期（Half-Term，大約5至6月）會很忙」。希思路機場表示，現時整體乘客滿意度正「高於疫前水平」，上個月98%乘客等待安檢的時間不足10分鐘。

在期中假期時，希思路機場5號航站樓將會試行電子閘門，供10歲和11歲的兒童使用，蓋特威克機場（Gatwick）和斯坦斯特德機場（Stansted）亦有相同措施。現時只有持有生物識別護照的12歲或以上乘客，可以在過境時使用電子閘門而繞過人工檢查。

機場正受罷工威脅

與此同時，英國工會Unite the Union表示，其成員在拒絕加薪10%後，希思路機場的保安、工程師和消防員，將於周五（2月17日）開始投票決定是否罷工。工會表示，如果工人罷工，將在復活節期間「不可避免地造成嚴重破壞」。

希思路機場發言人表示，他們對Unite的舉動「非常失望」，並警告說，如果罷工行動開始，「加薪建議將被撤銷」。

【香港出口】2022年12月份出口貨量按年續挫32.3%　輸往台、中、美跌幅超過3成

責任編輯：歐陽佩

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