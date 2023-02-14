【ChatGPT AI】Microsoft預告Bing整合ChatGPT AI部署　快將推出流動版體驗

Microsoft近日將ChatGPT AI技術整合至桌面版搜尋引擎Microsoft Bing及瀏覽器Microsoft Edge，同時為Bing桌面版推出有限預覽。據外媒《Windows Latest》報道，Microsoft近日預告整合ChatGPT AI技術後的新部署，即將讓流動裝置用戶用到ChatGPT AI功能。另有消息人士向該外媒透露，新版本最快幾星期後就會登陸Android及iOS。

新版Microsoft Bing目前仍處於有限預覽狀態，想嘗試新AI功能的用戶就必須首先加入候補名單。Microsoft早前表示，未來幾周將會從候補名單邀請「數百萬」用戶加入。

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報道指，有部份被選中的幸運兒，包括Windows Latest的測試人員，已收到Microsoft電郵指：「我們還沒有準備好流動體驗，我們正積極努力，很快就會準備好。」並建議用戶可在應用程式商店下載Bing App，以確保在流動版本準備就緒時開始體驗。

據悉，新版Bing採用的是升級版的AI語言模型，比ChatGPT目前使用的功能更強大，能提升搜尋相關性及準確度，利用最新的資訊以及帶有註釋的答案，更好地回答用戶的搜尋提問。據研究機構data.ai數據，儘管是尚未整合ChatGPT技術的iOS版Bing也因此受惠，近日在美國App Store的下載量已飆升10倍。

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責任編輯：張寶燕

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