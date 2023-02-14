【人工智能】Facebook擬整合跨平台工具　藉AI改善內容推薦算法　

▲ Facebook總監Tom Alison表示，Facebook現時的活躍用戶已突破20億人，反映該平台的用戶社群仍在增長中。（法新社）

人工智能（AI）的角色在社交媒體的作用愈趨重要，Facebook總監Tom Alison今（14日）在「Facebook最新發展亞太區傳媒簡介會」上表示，Facebook現時的活躍用戶已突破20億人，反映該平台的用戶社群仍在增長中，其中利用AI進行新的發現（Discovery）策略，將創作者的內容推送至更多有有興趣的人，是其增長背後的主要動力。

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Facebook過往的內容推薦算法，主要是依賴用戶追蹤的人和帳戶。Tom Alison指出，如今Meta已能透過AI 在旗下各大平台（包括Facebook和Instagram），通過分析用戶以往點讚和轉發的帖文，以及曾搜尋的內容等，為用戶推薦更有趣的內容，當中包括一些未曾追蹤的專頁和群組，讓更多人發現和分享不同創作者的內容。

此外，Facebook的優勢是能夠向用戶推薦所有類形的內容，包括相片、文字、連結、群組和短片Reels和長影片Watch等類型，讓不同用戶都可利用自己擅長的工具和方式，說出自己自己的故事。

社交互動轉向通訊平台

隨著愈來愈多社交互動轉向通訊平台（如Messenger和WhatsApp），Meta正在探索和通訊之間開發連貫性，使所有相關的應用程式的效能變得更強大，因此整合各種跨平台工具以豐富用戶體驗變得相當重要，例如用戶現時已可在Instagram上製作Reels，然後整合至Facebook上分享，與更多人互動及獲得更多回應。

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Tom Alison也提到，亞太區是Facebook新用戶的源頭，由於當地人口龐大，具有強大的增長潛力和機會，尤其Reels的反應理想、不同年齡層的用戶對它的需求都大，預料將吸引更多新用戶。展望2023年，Meta將把投資重點優先放在正在增長的領域，包括支援廣告和商業即時通訊的平台，以及能令公司、開發者、創作者和用戶社群受惠且更緊密聯繫的元宇宙未來願景。

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記者：陳卓賢