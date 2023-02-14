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【台灣旅遊】港人自2月20日起可以自由行身份到台灣旅遊　Trip.com：航班搜索量比上周同期增逾4成

Hot Talk 18:51 2023/02/14

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【台灣旅遊】港人自2月20日起　可以自由行身份到台灣旅遊

港人可恢復以自由行身份到台灣旅遊！台灣正式宣布，自2月20日上午9時起，港澳人士可自由到台灣旅遊、觀光及工幹，不用再跟團，同時於疫情期間針對港澳居民實施的入境管制措施，將全部取消，港澳居民可透過網上申請臨時停留許可到台灣。

自2月20日起，台灣解除口罩令，室內可不用戴口罩，但指定場所如醫療機構、公共交通運輸等除外。

目前港澳人士只能以探親、探病、就學、商務、宗教活動等方式來台。去年11月，政府開放香港人可以「團體觀光」方式來台，並由交通部觀光局核准之旅行業代為申請，每團人數為5人以上40人以下，在台可停留15天。

Trip.com：航班搜索量比上周同期增逾4成

攜程（09961）旗下Trip.com港台地區產品及市務總監兼香港區域經理葉卓銘表示，自傳出台灣旅遊的消息，Trip.com（香港）網站及手機App的航班搜索量有所上升，截至周三（14日）下午4時，航班搜索量比上周同期增逾4成。葉卓銘指，周三凌晨至下午4時期間，透過Trip.com（香港）預訂香港往台灣的機票數量比上周同期升12倍。

【開市追揸沽】領展世紀供股供唔供？恒指兩萬關能守住？

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相關文章：【台灣旅遊】台灣11.7起開放港澳旅行團入境　可停留15天、每團最多40人

編輯：陳韻妍

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