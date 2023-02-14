【土耳其地震】Salt Bae承諾日供5000份餐點 災區設立流動廚房

土耳其敘利亞上周發生大地震，大批民眾無家可歸。土耳其網紅名廚Salt Bae承諾，每日為地震災民提供5,000份餐點。Salt Bae已在災區設立流動廚房，強調為災民提供餐點是最有意義的服務。

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目前地震死亡人數已升至逾3.6萬人，仍有數千人被困廢墟下。現年39歲的Salt Bae承諾，每日為同胞提供5,000份餐點。Salt Bae在社交平台Instagram上載影片，內容顯示一輛印有他名字的貨車內部已改裝為流動廚房，大量民眾在嚴寒中排隊領取食物。

Salt Bae在帖文中表示，為災民提供食物是世界上最重要，且最有意義的服務。不少粉絲紛紛在帖文留言，對其行為表示稱讚，指他在任何情況和事情上都有支持祖國。

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Salt Bae在世界盃決賽後闖入場地，親身捧盃違反世界盃規定，國際足協（FIFA）其後亦宣布調查事件。是次亦有網民質疑，Salt Bae行為僅為了自身宣傳。更有網民直言，希望上帝並不接受Salt Bae的贖罪。

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責任編輯：李俊儀