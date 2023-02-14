▲ 【美股焦點】沃爾瑪將關閉三個技術中心 技術員工每周至少兩天在辦公室工作

美國連鎖零售集團沃爾瑪（Walmart，美：WMT）將關閉其11個美國技術中心中的三個，並要求受影響的員工搬遷至其他地方或在家工作。

沃爾瑪全球首席技術官Suresh Kumar上周在一份備忘錄中表示，將會關閉旗下三間位於德州奧斯汀、奧勒岡州波特蘭和加利福尼亞州卡爾斯巴德的技術辦公室。同時，技術員工還必須每周至少兩天在辦公室工作，不過一些職位可能會轉為遠程辦公。

沃爾瑪代表表示，公司已經決定將技術團隊的業務重點放在特定地點，希望為所有受影響的同事搬遷或允許遠程工作。

公司將支付員工因技術中心關閉而產生的搬遷費用。根據備忘錄，那些因上述決定而辭職的員工將獲得遣散費。

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編輯：姚卓然