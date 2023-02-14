【iPhone更新】蘋果iOS 16.3.1修復3大Bug　Google Photos更新後或導致死機

▲ 各位有使用Google Photos App的用戶就要留意，iOS 16.3.1發布僅幾小時後，已經有不少用戶陸續在社交媒體上回報出現死機問題。

雖然蘋果（Apple）去年11月推出iOS 16.1.2版本，提到已最佳化iPhone 14系列的車禍偵測功能，惟此後仍然頻頻傳出誤觸車禍偵測功能的新聞。蘋果最新向iPhone用戶發布iOS 16.3.1正式版，亦再度將 iPhone 14 系列的車禍偵測功能最佳化。

是次蘋果分別為iPhone及iPad用戶發布iOS 16.3.1及iPadOS 16.3.1正式版，提供重要錯誤修正，以及進行保安更新。除了車禍偵測功能最佳化，還包括：修復iCloud設定、Siri無法執行「尋找」。

據iOS 16.3.1的更新說明顯示，是次修復了3大Bug，包括：

在 App 使用 iCloud 時，iCloud 設定可能無回應或顯示不正確

Siri 對於『尋找』的要求可能無法執行

iPhone 14和iPhone 14 Pro機款上「車禍偵測」最佳化

Google Photos用戶回報 更新後死機

不過，各位有使用Google Photos App的用戶就要留意，iOS 16.3.1發布僅幾小時後，已經有不少用戶陸續在社交媒體上回報出現死機問題。據反映，用戶表示更新至iOS 16.3.1後，一打開Google Photos App就死機。

有關問題目前尚待解決，因此建議用戶可首先評估一下狀況才進行更新。至於已更新至iOS 16.3.1的Google Photos App用戶，就要留意App Store會否有更新了。

責任編輯：張寶燕

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