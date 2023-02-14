▲ 【大行看法】貝萊德調低日股評級至減持 日本央行將改變超寬鬆貨幣政策、推高全球資產收益率

貝萊德周一將日本股市評級下調至「減持」，指日本央行改變超寬鬆貨幣政策，將會推高全球資產收益率，並降低市場風險胃納，加上其他主要經濟體經濟放緩對日本經濟構成影響，導致日股評級下調，而盈利預期下跌已反映出經濟放慢造成的風險，預期日本出口行業會受打擊。

弱日圓及高能源價格下，日本通脹已升至40年高位。貝萊德指，工資正在上升，這將為日本央行放寬超寬鬆貨幣政策舖路，而且央行憑藉其本身的措施已達至將通脹推高到2%的目標水平，這背後的推動力正是工資增長。

日本政府剛提名植田和男為日本央行下一任行長，貝萊德表示，無論誰出任行長，工資及通脹將會主導央行未來政策走向，未來政策轉變包括擴闊10年期債息目標波動區間，甚至放棄「收益率曲線控制（YCC）」。

貝萊德認為，日本央行改變政策將是推動市場溢價上升的另一推動力，投資者或會要求持有更多長期政策債券作為補償，而未來收益率上升，或會抑制全球風險情緒。

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編輯：陳韻妍