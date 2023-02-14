【土耳其地震】敘利亞同意增開邊境兩點 放行更多援助入北部救災

同受大地震影響的敘利亞政府宣布，允許增開邊境兩個地點，讓外部援助物資進入北部反抗勢力控制地區救災。聯合國對敘利亞政府決定表示歡迎。

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敘利亞總統阿薩德（Bashar al-Assad）周一（13日）宣布，同意再開兩個邊境關口，讓更多救災及援助進入北部災區。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）歡迎敘國政府決定，指此舉將提供災後初期3個月內急切需要人道救援物資。古特雷斯亦指除增加邊境通行點外，加快簽證審批及人道救援入境及放寬外出限制將有助更多援助進入災區。

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位處災區之一﹑敘利亞城市阿勒頗（Aleppo）的聯合國援助負責人格里菲斯（Martin Griffiths）表示，搜救工作進入尾聲，下階段將關注避難所﹑食物及教育問題。

直至周一為止，能夠進入敘利亞北部的唯一官方途徑為經過獲聯合國同意設立﹑接壤土耳其南部的Bab Al Hawa關口。

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責任編輯：吳漢培