【大行看法】摩通策略師建議投資者棄股轉債　指經濟衰退尚未在股市反映

摩根大通（美：JPM）策略師Marko Kolanovic表示，他正在「轉向更多的防禦性」，建議投資者淡出今年股票升勢，因為經濟衰退尚未在股市中反映。他本月在該行的模型投資組合中加強傾向防禦，略微增持政府債券，同時在股票、信用和商品等降低風險配置。

Kolanovic為首的團隊周一發表報告，指儘管盈利減弱，利率近期大幅走高，股票交易卻接近去年夏天的高點，且估值倍數高於平均值，團隊維持「市場對最近有關通脹的好消息定價過高（overpricing），對風險感到自滿」的觀點。

Kolanovic警告說，要使通脹回到央行的目標，「最終需要經濟衰退」，並表示鑑於估值過高和高利率，市場潛在上升空間可能相當有限，更指出經濟下行的因素在美國工業股、歐洲股票未被反映，該兩組資產在過去一年「基本上沒變化」。

他說，該行繼續調整其投資組合，主要通過能源、新興市場股票來「超配」商品，以便受惠於中國重啟經濟。「我們認為國際股票（中國／新興市場、日本和歐洲）比美國股票提供更好的風險回報。」

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編輯：胡學能