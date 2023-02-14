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【加密貨幣】幣安在過去24小時淨流出約8.3億美元　創去年11月以來最大單日淨流出量

股市 10:17 2023/02/14

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【加密貨幣】幣安在過去24小時淨流出約8.3億美元　創去年11月以來最大單日淨流出量

幣圈風浪多多，投資者受到了監管機構對穩定幣發行商Paxos發行的美元穩定幣「Binance USD（BUSD）」的打擊，正在減少在該平台上的持有量。據區塊鏈智庫公司Nansen數據顯示，全球最大加密交易所幣安Binance在過去24小時內淨流出約8.31億美元，為自去年11月最大單日淨流出。

此外，數據顯示，幣安用戶在過去24小時內提取了約28億美元的數字資產，超過了同期的20億美元存款。

幣安CEO：客戶資金是安全的

是次監管機構的行動嚴重傷害了交易所，幣安平台上有大約134億美元BUSD，BUSD是幣安儲備中僅次於泰達幣（Tether）的USDT的最大資產。這一數額佔幣安600億美元資產的22%。

市場擔心幣安會否陷流動性緊張問題，幣安首席執行官趙長鵬於社交平台向投資者保證，客戶資金是安全的。

日前，外電引述消息指，美國證交會（SEC）擬起訴穩定幣發行商Paxos Trust Company，指控Paxos發行的美元穩定幣「Binance USD（BUSD）」違反投資者保護法，並指BUSD穩定幣是一種「未註冊的證券」。Paxos表示，因應紐約州金融服務部（NYDFS）指示，將停止發行新的BUSD，但仍可繼續贖回。

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編輯：姚卓然

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