▲ 【加密貨幣】幣安在過去24小時淨流出約8.3億美元 創去年11月以來最大單日淨流出量

幣圈風浪多多， 投資者受到了監管機構對 穩定幣發行商Paxos 發行的 美元穩定幣「Binance USD（BUSD）」 的打擊，正在減少在該平台上的持有量。據 區塊鏈智庫公司 Nansen數據顯示，全球最大加密交易所幣安Binance在過去24小時內淨流出約8.31億美元，為自去年11月最大單日淨流出。

此外，數據顯示，幣安用戶在過去24小時內提取了約28億美元的數字資產，超過了同期的20億美元存款。

幣安CEO： 客戶資金是安全的

是次監管機構的行動嚴重傷害了交易所，幣安平台上有大約134億美元BUSD，BUSD是幣安儲備中僅次於 泰達幣（ Tether）的USDT的最大資產。這一數額佔幣安600億美元資產的22%。

市場擔心幣安會否陷流動性緊張問題，幣安首席執行官趙長鵬於社交平台向投資者保證，客戶資金是安全的。

日前，外電引述消息指，美國證交會（SEC）擬起訴穩定幣發行商Paxos Trust Company，指控Paxos發行的美元穩定幣「Binance USD（BUSD）」違反投資者保護法，並指 BUSD穩定幣是一種「未註冊的證券」 。Paxos表示，因應紐約州金融服務部（NYDFS）指示，將停止發行新的BUSD，但仍可繼續贖回。

【開市追揸沽】領展世紀供股供唔供？恒指兩萬關能守住？

更多美股新聞

相關文章：

【加密貨幣】美國證交會擬起訴幣安穩定幣「BUSD」發行商Paxos Paxos：停發BUSD、幣安：將放棄使用（第三版）

【加密貨幣】幣安明日暫停美元轉賬 消息宣布後錢包淨流出超過1.7億美元

【加密貨幣】幣安：確認已流失468億元 現階段無意上市 提供全時間提取資產服務