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【日圓走勢】日本政府提名植田和男為下任日本央行行長、每百日圓兌港元徘徊5.9算　料任內結束超寬鬆貨幣政策

宏觀解讀 10:11 2023/02/14

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【日圓走勢】日本政府提名植田和男為下任日本央行行長　市場料任內負責結束央行超寬鬆貨幣政策

日本政府正式提名植田和男（Kazuo Ueda）為下一任日本央行行長，市場預期，植田和男將會負責結束持續十年的超寬鬆貨幣政策。植田和男現年71歲，於1998年至2005年期間擔任日本央行決策官員，他在美國麻省理工學院獲得經濟學博士學位，熟悉貨幣政策的理論。

日本央行行長歷來均由央行委員及金融廳官員輪任，今次日本政府提名植田和男出任行長，為二戰後首位經濟學家出身的央行一把手。日本政策提名植田和男後，日圓走勢變動不大，美元兌日圓報132.06，每百日圓兌港元5.9算。

曾參與引入零利率及量化寬鬆政策

植田和男曾參與日本央行於1999年引入零利率政策及2001年引入量化寬鬆政策，但同時重視保持政策平衡，他去年曾指，「針對罕見的貨幣寬鬆框架的未來，需要在某個時間展開認真討論」。

外電指，速水優於2000年8月擔任日本央行行長時，日本央行在決策會議上決定解除零利率政策，植田和男投下反對票，但央行最終仍以大多數贊成票結束零利率政策，其後日本經濟惡化，日本央行飽受批評。據稱，央行會議召開前一天晚上，日本央行一直要求植田和男投贊成票。

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編輯：陳韻妍

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