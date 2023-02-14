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慧食泰宴 冲遊富臨

都會情報 10:00 2023/02/14

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泰國通胡慧冲日前到富臨皇宮跟粉絲會員飯局，選用［私房泰宴］, 享用的餸菜雖以中式手法烹調，但同時加入了泰式元素，例如港式乳豬內加入了泰式糯米、木瓜沙律添加了燒龍躉、甚至咖喱炒大肉蟹的蟹肉跟泰國的截然不同，並有伊麵鋪底，9個餸12位享用埋單約$6,000，每碟餸的分量超多，例如少見大大碟蟶子, 有創意又好味， 泰式大蝦柚子沙律，柚子新鮮之餘，入口清新 ，大家都相當盡興兼捧腹而回。

胡慧冲對泰國貢獻受肯定， 最近影帝任達華與米雪再應邀到泰國，跟Roger一起獲泰國政府旅遊局頒發「泰國旅遊大使」，其實Roger早於10年前已獲嘉許「泰國旅遊大使」，今次係第二次得到該榮譽。同時向3人發出The Thailand Elite Card精英卡，在5年內可以自由出入泰國，以肯定他們對泰國的貢獻。

全新一輯旅遊節目冲遊泰國8, 星期一至五晚上十點半82 J2台播出.

「私房泰宴」
炭燒泰式糯米豬

泰式大蝦柚子沙律

泰皇咖哩炒大肉蟹

暹邏冬陰功湯
惹味泰皇醬炒大蟶子

青芒沙律燒龍躉

香茅龍鳳生菜包

炭燒小仙肉
泰式鴛鴦飯

每席內包：大生力啤酒2支、汽水6罐、茶芥及加一服務費

推廣價$5,988 十二位用
(原價$6,688)

*製作需時, 敬請提前3天預訂

www.fulum.com.hk
顧客服務熱線：2353 5866
Facebook: 富臨皇宮

（特約）
 

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