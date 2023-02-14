英已做好準備抵禦偵查氣球 辛偉誠：會不惜一切代價

氣球風波愈演愈烈，英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）周一（13日）回應美國擊落中國高空氣球事件。辛偉誠表示，英國有能力保證國家安全，呼籲民眾放心。他指英國皇家空軍快速反應部隊已全天候待命，確保英國領空安全，但指基於國家安全問題未能透露更多。

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辛偉誠表示，政府會不惜一切代價（whatever it takes ），確保英國免受高空氣球入侵。英國首相府發言人亦指，當局已經做好充分準備，應對領空面臨的安全威脅。發言人同時亦指，中國對英國的價值觀和利益構成挑戰，未來矛盾將變得更加尖銳，當局正綜合審查對華政策。

英國運輸部政務次官Richard Holden同日表示，對美國近期發生的事情感到憂慮，聲言中國高空氣球或已飛入中國領空，認為在與中國交涉時需採取強硬態度。

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英國國防大臣華禮仕（Ben Wallace）周日（12日）表示，英國和盟友將審查入侵領空的氣球。他亦形容相關事件，是全球形勢惡化的另一個跡象。中國外交部發言人汪文斌回應指，中國已就事件闡明立場，呼籲各方客觀看待。

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責任編輯：李俊儀